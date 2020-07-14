В Кремле объяснили, чем опасны митинги в Хабаровске

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Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение его арестовать до 9 сентября. В минувшие выходные в Хабаровске прошли несогласованные акции в поддержку губернатора, передает « Национальная служба новостей ».

Ранее Песков рассказал, что в случае назначения врио губернатора Хабаровского края Кремль будет выбирать человека, который умеет работать на благо людей . Также во внимание будут приняты настроения местных жителей.

«При подобных акциях сейчас, когда еще мы находимся на выходе из эпидемии, когда она не миновала полностью, конечно, нельзя исключать каких-либо эпидемиологических последствий», — сказал Песков. По его словам, очень хорошо, что протесты обошлись без провокаций. Пресс-секретарь отметил, что такая акция несет в себе эмоциональный посыл от жителей региона, поскольку ситуация очень резонансная.

Акции протеста в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут повлечь за собой серьезные последствия из-за распространения коронавируса. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков сообщил, что массовые акции могут привести к эпидемиологическим последствиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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