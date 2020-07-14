Кремль ответил, каким должен быть новый глава Хабаровского края

В случае назначения врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного главы Сергея Фургала Кремль будет выбирать такого чиновника, который умеет «работать на благо людей». Госслужащий именно с таким качеством необходим региону, сообщил URA.RU во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нужны такие качества, чтобы работать на благо людей в регионе», — сказал агентству Песков. Представитель Кремля также отметил, что если Президент Владимир Путин будет назначать врио губернатора Хабаровского края, то будет принимать во внимание «все реалии», в том числе настроения местных жителей. Комментируя прошедшие в Хабаровске митинги против ареста Фургала, Песков добавил: «Слава богу, что обошлось без провокаций и эксцессов».
Губернатор Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать Фургала до 9 сентября. В минувшие выходные в Хабаровске прошли несогласованные акции в поддержку губернатора. Межу тем ЛДПР назвала уже трех партийцев, которые могли быть стать врио главы региона, если Кремль примет решение об отставке Фургала.
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