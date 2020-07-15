Из предвыборной гонки в ЯНАО начали выбывать кандидаты

Виталий Ташлык был вычеркнут из партийных списков кандидатов в закосбрание ЛДПР Фото: Виталий Ташлык, Instagram

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

На заседании избирательной комиссии ЯНАО, которая состоялась в Салехарде в режиме ВКС, исключили из списков кандидатов от ЛДПР Виталия Ташлыка. Как сообщили источники URA.RU, это стало первым исключением кандидата из уже поданных списков.

«Решение об исключении из списков было принято, — сообщили источники, знакомые с ситуацией. — Из поданных региональным отделением списков Ташлык был исключен». Уточнить причину принятого решения собеседник не смог.

Между тем, в региональном отделении объяснили ситуацию «производственной необходимостью». «Есть производственная необходимость, — рассказал агентству региональный координатор партии Денис Садовников. — Говоря проще, из-за своей основной работы человек не успевает принять участие в подготовке к выборам». По данным из открытых источников, Ташлык является руководителем МАУ ФОК «Здоровье».

На этом же заседании избирком заверил партийные списки ЛДПР на выборы в заксобрание по единому избирательному округу, куда входил Ташлык. Региональная партконференция ЛДПР состоялась еще в конце июня, однако до момента подачи списков партийцы хранили интригу.

В списках по одномандатному избирательному округу Ноябрьска оказался Дмитрий Бавдурный. В 2017 году он покинул пост ямальского бизнес-омбудсмена из-за секс-скандала и уехал в Тюмень, однако спустя год вернулся и стал политиком, в конце 2019 года ему доверили возглавлять городскую ячейку ЛДПР в Ноябрьске.