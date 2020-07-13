В заксобрание ЯНАО выдвинули политика со скандальным прошлым

Дмитрий Бавдурный со скандалом покинул пост бизнес-омбудсмена в 2017 году Фото: пресс-служба правительства ЯНАО (архив)

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Координатор ЛДПР Ноябрьска (ЯНАО) и депутат местной гордумы Дмитрий Бавдурный выдвинут кандидатом в окружное законодательное собрание. Бавдурный, покинувший госслужбу в 2017 году после секс-скандала, будет избираться по Ноябрьскому одномандатному округу №8.

Список от ЛДПР был заверен ИК ЯНАО еще 8 июня, однако в реготделении партии до сих пор отказывались давать информацию о выдвинутых кандидатах, ссылаясь на «партийные установки». «Ноябрьский одномандатный избирательный округ № 8. БАВДУРНЫЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ», — указано в документе.

Всего ямальское отделение ЛДПР выдвинуло 11 кандидатов по одномандатным округам. Региональный координатор партии Денис Садовников проходит кандидатом по одномандатному участку №9 города Муравленко.

Дмитрий Бавдурный с 2013 по 2017 год был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей на Ямале. В ноябре 2017 года он, будучи в очередном отпуске, неожиданно написал заявление об уходе по собственному желанию. Поводом стало распространение в интернете неких фотографий интимного содержания, сделанных в рабочем кабинете омбудсмена.

В октябре прошлого года Бавдурный стал координатором ноябрьского отделения ЛДПР. Последние полгода Бавдурный занимался общим и идеологическим руководством, а также организацией работы городской партийной ячейки.