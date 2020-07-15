Министр РФ, которому прочат отставку, летит в Екатеринбург

Михаил Мурашко встретится с главврачами свердловских больниц Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В пятницу, 17 июля, в Екатеринбург прилетит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщили URA.RU источники в областном правительстве. В плане однодневного визита главы Минздрава, имеющемся в распоряжении URA.RU, значатся несколько мероприятий: открытие референсного центра лучевой диагностики и терапии, совещание у губернатора Евгения Куйвашева, а также встреча с главврачами местных больниц.

О каких именно медицинских учреждениях идет речь, пока не известно. Получить оперативный комментарий в региональном департаменте информполитики на момент публикации не удалось. Мурашко впервые посетит Екатеринбург после назначения на пост министра. Единственный из уральских регионов, которые посетил Мурашко в качестве главы Минздрава РФ — Тюменская область (визит состоялся в феврале).

Ранее URA.RU писало, что Мурашко в скором времени может покинуть свой пост. Источники агентства сообщали, что причина возможной отставки в том, что на первых этапах распространения коронавируса чиновник недооценил его опасность и едва не дезинформировал президента РФ Владимира Путина. В качестве потенциального преемника Мурашко источники URA.RU называют главврача московской ГКБ №40 Дениса Проценко.