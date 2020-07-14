Главе минздрава РФ не доверят вторую волну коронавируса

Михаил Мурашко начал активно публично говорить об угрозе коронавируса только после поездки Владимира Путина в Коммунарку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко может поплатиться своей должностью за качество подготовки страны к пандемии коронавируса. Источники URA.RU сообщили, что госслужащему грозит отставка за то, что на первых этапах распространения инфекции он недооценил ее опасность и едва не дезинформировал президента Владимира Путина. Кроме того, смена министра поможет стране эффективнее подготовиться ко второй волне COVID-19, если она случится, считают собеседники агентства.

«На совещаниях с президентом Владимиром Путиным, в которых участвовала и вице-премьер Татьяна Голикова, Мурашко убеждал главу государства в несерьезности коронавируса. Когда Путин воспользовался возможностью посмотреть на ситуацию самостоятельно и отправился в Коммунарку, он был в шоке, увидев противоположную картину», — объяснил источник URA.RU, входящий в систему здравоохранения РФ, недовольство руководства страны министром.

Всего в России было выявлено 733 699 заболевших Коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Михаил Мурашко получил должность в правительстве 21 января, и на первых этапах своей работы чиновник в публичном поле действительно не демонстрировал явной тревоги в связи с угрозой пандемии. URA.RU подробно изучило упоминаемость госслужащего в новостях за два первых месяца его работы и нашло лишь десять выступлений министра, посвященных коронавирусу.

Мурашко часто говорил о традиционных проблемах медицины (перебоях в обеспечении лекарств, ошибках врачей) и демонстрировал спокойствие даже когда произошло заражение 712 туристов на круизном лайнере Diamond Princess. «Я думаю, что это ситуация штатная», — отвечал он 18 февраля на вопрос о том, будет ли минздрав оказывать помощь японским медикам в лечении россиян. В феврале—марте Мурашко также говорил о снизившемся в 2020 году количестве смертей от пневмонии, «абсолютно спокойной обстановке» и о том, что «медицинская служба работает в штатном режиме».

Владимир Путин лично посещал больницу в Коммунарке, ставшую крупнейшим в стране медцентром, принимающим пациентов с коронавирусом Фото: Kremlin.ru

Сразу после того, как президент Путин 24 марта побывал в ГКБ №40 в Коммунарке, предназначенной для пациентов с Коронавирусом, в поведении министра произошли радикальные изменения. Чиновник стал едва ли не каждый день делать заявления о коронавирусе — за 30 дней URA.RU насчитало 20 выступлений, среди которых были и интервью, и телеэфиры. Изменился и тон высказываний министра. 6 апреля в интервью журналисту Владимиру Познеру на «Первом канале» Мурашко заявил, что страна находится на подъеме заболеваемости, «количество тяжелых пациентов прирастает ежедневно», а заболевание «действительное серьезное».

Источники URA.RU объясняют, что чрезмерное спокойствие министра могло привести к неоправданной медлительности со стороны власти. «Одной из острейших проблем [в начале пандемии] была неподготовленность медучреждений с точки зрения средств индивидуальной защиты.

То, что творилось в марте — первой половине апреля — это уму непостижимо, — подтвердил в разговоре с URA.RU сопредседатель профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновалов.

— По моим наблюдениям, федеральный центр начал осознавать проблему и предпринимать усилия только в конце марта. Надо было начинать работу еще в январе. Было упущено драгоценное время. Расплатой стали массовые заболевания медработников. То, что целые коллективы были вынуждены уходить на карантин, сказалось и на качестве оказания помощи пациентам».

По данным источников URA.RU в минздраве, на должность Мурашко рассматривается главврач «Коммунарки» Денис Проценко, с которым Путин делал обход больницы 24 марта. Тогда президент демонстрировал явное доверие к компетенциям врача — он просил Проценко поделиться соображениями по методам борьбы с коронавирусом не только в Москве, но и во всей России. Когда заболеваемость COVID-19 в Москве начала спадать, Проценко был командирован в Дагестан для консультации местных врачей. А 21 июня Путин присвоил руководителю «Коммунарки» звание Героя Труда.

Во время общения с Денисом Проценко Владимир Путин просил его поделиться идеями по борьбе с коронавирусом Фото: Kremlin.ru

Опыт Дениса Проценко может пригодиться российской власти в случае, если наступит вторая волна пандемии коронавируса, согласился в разговоре с URA.RU гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Он — человек снизу, и знает, что некоторые механизмы работают не так, как это выглядит сверху. Проценко показал себя, как эффективный специалист. Но многое зависит от личных качеств Проценко — проявит ли он себя также успешно в руководстве целой отраслью, насколько он окажется талантливым бумажным работником», — сказал Журавлев.

Компетенции Проценко могут пригодиться и в обеспечении реформ здравоохранения, полагает эксперт. Сегодня на совещании по стратегическому развитию президент Путин заявил, что российская медицина должна измениться так, чтобы «даже в экстренных ситуациях, связанных с возможными глобальными эпидемиями, плановая медицинская помощь оказывалась в ритмичном режиме».

Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу минздрава РФ, ответ пока не поступил. Оперативно дозвониться до Дениса Проценко не удалось.