В России поднимут молодежный возраст

«Молодых» граждан в России станет больше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Молодежный возраст в России поднимут до 35 лет. Подобное изменение предусматривает новая редакция законопроекта о молодежной политике в РФ. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

«Сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории „молодежь“ — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — цитирует Варфоломеева ТАСС. Кроме того, на федеральном уровне закрепляются понятия молодежь, молодая семья и молодежная политика. Подобное решение принимается в развитие Конституции РФ.

К молодой семье будут относить те, родители в которой не старше 35 лет и в которой есть несовершеннолетний ребенок, отметил сенатор. Согласно действующим положениям Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года, к молодежи относились лица от 14 до 30 лет.

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