Жители Карталинского района уже год не могут забыть трагедию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гособвинение потребовало на 12 лет отправить в колонию строгого режима депутата поселка Локомотивный Азата Зарипова, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. В августе 2019 года народный избранник и главврач местной больницы на глазах у троих детей расстрелял свою жену Елену.

«Зарипов обвиняется в убийстве с особой жестокостью, по пункту „д“ части 2 статьи 105 УК РФ. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. — Приговор должен быть оглашен 29 июля».

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. В последнем слове он заявил, что семья была смыслом его жизни. Он также сказал, что сорвался из-за поведения жены.

Ночью 21 августа 2019 года 50-летний депутат-единоросс и главврач местной больницы на глазах у детей из охотничьего ружья застрелил жену, которая была на 17 лет младше его. Женщина увлеклась биржевой игрой, познакомилась в интернете с молодым человеком и заявила Зарипову, что собирается бросить супруга и уехать с детьми в Сибирь. По словам мужчины, он потерял контроль над собой после нецензурных слов в свой адрес, которыми супруга встретила его дома.

Обвиняемый страдает тяжелой формой диабета: он сам, защита и даже мать убитой им жены просили поместить его под домашний арест. В декабре стало известно, что здоровье Зарипова резко ухудшилось, и его пришлось положить в больницу. При этом выяснилось, что мужчину вывозили за пределы Челябинской области.