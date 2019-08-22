Азат Зарипов в суде выглядел подавленным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинский депутат расстрелял жену

Карталинский городской суд Челябинской области 22 августа отправил в СИЗО на два месяца главврача больницы поселка Локомотивный, депутата Азата Зарипова, обвиняемого в убийстве своей жены Елены Зариповой. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» из зала суда. Само заседание проходило через несколько часов после похорон Зариповой. В зале суда вскрылись подробности семейной ссоры: жена хотела уехать к мужчине, с которым познакомилась по интернету.

О взятии Зарипова под стражу ходатайствовал следователь. «Зарипов скрылся с места преступления и не предпринял мер по оказанию помощи жене и детям, на глазах которых все происходило», — заявил он. Адвокат просил избрать меру пресечения без лишения свободы. У Зарипова тяжелая форма диабета, проблемы с сердцем. Сам депутат оформил явку с повинной.

«Претензий к зятю не имею, против более мягкой меры не возражаю», — заявила представитель потерпевшей стороны, теща Зарипова. Сам депутат выглядел подавленным.

В ночь на 21 августа Зарипов на глазах детей убил молодую супругу двумя выстрелами из охотничьего ружья. На суде было сказано, что с мужчиной, к которому решила уйти Зарипова, она познакомилась по интернету. Мужу Елена сказала, что ей признался в любви «Антон из Новосибирска» и она уедет к нему с детьми.

Елену Зарипову похоронили в день суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU