Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Сбербанк России снизил минимальный первый платеж по ипотеке на готовое и строящееся жилье. Для зарплатных клиентов первоначальный взнос упал с 15% до 10%.
«Для участников зарплатных проектов банка минимальный первоначальный взнос снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости. Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости», — рассказали пресс-службе банка. Эти условия не распространяются на ипотеку по госпрограмме, военную ипотеку и покупку загородной недвижимости.
Ранее Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 пункта, напоминает агентство
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