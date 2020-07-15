Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

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Мегион, сбербанк
Первый платеж по жилищному кредиту упал с 15% до 10% Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сбербанк России снизил минимальный первый платеж по ипотеке на готовое и строящееся жилье. Для зарплатных клиентов первоначальный взнос упал с 15% до 10%.

«Для участников зарплатных проектов банка минимальный первоначальный взнос снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости. Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости», — рассказали пресс-службе банка. Эти условия не распространяются на ипотеку по госпрограмме, военную ипотеку и покупку загородной недвижимости.

Ранее Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 пункта, напоминает агентство RNS. Теперь минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составляет 7,3% годовых. Кроме этого упала минимальная ставка по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9% до 11,9%.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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