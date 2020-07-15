Шицын примет участие во втором туре конкурса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Группа депутатов думы Александровского муниципального округа (Пермский край) заявила, что не поддержит кандидата в мэры, экс-министра ЖКХ Александра Шицына. В открытом обращении к врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину (размещенно в соцсетях), депутаты заявили, что Шицын «развязал с ними борьбу». Ранее против избрания Шицына главой территории выступили жители Александровска.

«В настоящее время он (Александр Шицын — URA.RU) чужими руками развязал борьбу с депутатами, по мнению которых, к власти должен прийти новый человек», — говорится в обращении. В нем не указано, кто именно недоволен действиями экс-чиновника.

Во второй тур конкурса, на котором дума должна избрать главу Александровского округа, состоится 16 июля. В нем примут участие экс-министр ЖКХ Пермского края Александр Шицын и директор спортшколы Александровска Илья Караксин.

В беседе с корреспондентом URA.RU Шицын сказал, что не видел обращение. « В любом случае, решение, кто должен стать главой округа, принимают депутаты», — отметил экс-чиновник. В пресс-службе губернатора вопрос об обращении депутатов оставили без ответа.

Председатель думы Марина Зимина заявила, что знакома с текстом письма и относится к нему отрицательно. «Я на понимаю, какую цель преследуют те, кто его составил», — сказала она. Муниципальный депутат Олег Плотников пояснил, что информация о группе депутатов, которая якобы составила это обращение, «не более чем игра словами». По словам Плотникова, никто из депутатов саботировать завтрашнее заседание думы не собирается, «все о нем оповещены и должны прийти».