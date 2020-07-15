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Площадка «Уктус» второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина» была создана в августе 2018 года. На площадке зарегистрировано восемь резидентов, среди которых также Уральский завод Гражданской авиации. По информации источников URA.RU, о других производствах на территории пока неизвестно.

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов отметил, что установка ограждения по всему контуру площадки «Уктус» позволит резидентам второй очереди подтверждать особый статус своей деятельности и пользоваться гарантированными законом льготами.

В пресс-службе ОЭЗ «Титановая долина» URA.RU сообщили, что ограждение необходимо для обустройства в 2021 году пункта Екатеринбургской таможни с досмотровой зоной. «На сегодняшний день контур площадки нашей второй очереди еще не замкнут, а имеющиеся защитные ограждения требуют реконструкции. Ограждение площадки — неотъемлемый объект инфраструктуры, который создается на основании утвержденной планировочной документации», — рассказал врио гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов.

Теперь ПМС «Урал-Развитие» должна будет демонтировать существующие деревянные и металлические ограждения, а также выкорчевать деревья и кустарники. После этого установить сваи, прикрепить новые двухметровые 3D-панели и сделать противоподкопный барьер. Работы на площадке должны начаться 31 июля и завершиться не позже 15 декабря.

На контракт было пять претендентов. Три из них — ООО «Эко-Пром Инжиниринг», Владимир Путилин и ООО «Новэкс» — не соответствовали необходимым критериям. Конкуренцию ПМС «Урал-Развитие» составляло ООО «Промышленные технологии — Сибирь», но компания просила более высокую сумму контракта и уступила в аукционе.

ООО «ПМС «Урал-Развитие» за 34,6 млн рублей построит забор по периметру Уктусской площадки особой экономической зоны «Титановая долина». Итоги тендера на проведение работ были озвучены 15 июля. Ограждение позволит обустроить на площадке таможенный пункт.

Работы на площадке должны начаться 31 июля и завершиться не позже 15 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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