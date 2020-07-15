14 июля 2020
13 июля 2020

Аномальная жара в Тюменской области только усилится. Регион ждут масштабные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в Екатеринбурге, тень, прохладительные напитки, жара
В ближайшие дни воздух в Тюменской области прогреется до 36 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 16 по 19 июля в Тюменской области температура воздуха поднимется до 36 градусов и выше. Об этом URA.RU предупредили в региональном ГУ МЧС. По словам спасателей, регион ждут пожары, возможны человеческие жертвы.

«В связи с ожидаемыми метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: ДТП, скопления транспорта на трассах, лесных и степных пожаров, гибели людей на воде, повреждения сельскохозяйственных культур», — отметили в пресс-службе ведомства.

URA.RU обратилось в департамент здравоохранения Тюменской области за статистикой по пострадавшим от жары, которая установилась в регионе больше недели назад. В депздраве затруднились оперативно ответить, уточнив лишь, что 15 июля обращений пациентов с тепловыми ударами не было.

В МЧС рекомендуют в жаркие дни прогуливаться только в тени, носить свободную светлую одежду из натуральных материалов, пить больше воды, отказаться от употребления алкоголя. Особенно это касается пожилых людей.

Ранее агентство писало, что аномальная жара сохранится на Урале до воскресенья. Затем температура воздуха снизится до 25-30 градусов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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