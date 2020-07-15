С 16 по 19 июля в Тюменской области температура воздуха поднимется до 36 градусов и выше. Об этом URA.RU предупредили в региональном ГУ МЧС. По словам спасателей, регион ждут пожары, возможны человеческие жертвы.
«В связи с ожидаемыми метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: ДТП, скопления транспорта на трассах, лесных и степных пожаров, гибели людей на воде, повреждения сельскохозяйственных культур», — отметили в пресс-службе ведомства.
URA.RU обратилось в департамент здравоохранения Тюменской области за статистикой по пострадавшим от жары, которая установилась в регионе больше недели назад. В депздраве затруднились оперативно ответить, уточнив лишь, что 15 июля обращений пациентов с тепловыми ударами не было.
В МЧС рекомендуют в жаркие дни прогуливаться только в тени, носить свободную светлую одежду из натуральных материалов, пить больше воды, отказаться от употребления алкоголя. Особенно это касается пожилых людей.
Ранее агентство писало, что аномальная жара сохранится на Урале до воскресенья. Затем температура воздуха снизится до 25-30 градусов.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «