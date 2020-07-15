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Ранее агентство писало, что аномальная жара сохранится на Урале до воскресенья . Затем температура воздуха снизится до 25-30 градусов.

В МЧС рекомендуют в жаркие дни прогуливаться только в тени, носить свободную светлую одежду из натуральных материалов, пить больше воды, отказаться от употребления алкоголя. Особенно это касается пожилых людей.

URA.RU обратилось в департамент здравоохранения Тюменской области за статистикой по пострадавшим от жары, которая установилась в регионе больше недели назад. В депздраве затруднились оперативно ответить, уточнив лишь, что 15 июля обращений пациентов с тепловыми ударами не было.

«В связи с ожидаемыми метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: ДТП, скопления транспорта на трассах, лесных и степных пожаров, гибели людей на воде, повреждения сельскохозяйственных культур», — отметили в пресс-службе ведомства.

С 16 по 19 июля в Тюменской области температура воздуха поднимется до 36 градусов и выше. Об этом URA.RU предупредили в региональном ГУ МЧС. По словам спасателей, регион ждут пожары, возможны человеческие жертвы.

В ближайшие дни воздух в Тюменской области прогреется до 36 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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