Главный метеоролог Урала: когда уйдет жара

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Жара в Екатеринбурге. Фонтан в дендропарке и Плотинка, отдых на траве, лето, девушки
Прохладнее станет на следующей неделе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ближайшие дни на территории Урала будет сохраняться жаркая погода, прохладнее станет только ближе к следующей неделе. Об этом URA.RU рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Уралгидрометцентра Анна Мишарина.

«В ближайшее время жара сохраняется. К субботе пройдут кратковременные дожди и в воскресенье начнется постепенное относительное похолодание. Температура будет комфортной, 25-30 градусов», — рассказала URA.RU Мишарина.

Жара, сохраняющаяся на Урале уже около двух недель — нормальное явление, не вызывающее у синоптиков беспокойства, отметила эксперт. «Аномалия — это гроза в ноябре, которая была в Екатеринбурге один раз в истории метеонаблюдений. А это не аномалия, за это лето у нас был побит всего лишь один температурный рекорд. Почти каждое лето в нашей местности бывают такие периоды, тем более, июль — самый жаркий месяц на Урале», — напомнила она. Синоптики пока не ждут повторения таких жарких периодов в оставшиеся полтора месяца лета. «Пока нет, не ожидаем», — ответила Мишарина на вопрос URA.RU.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал россиян, что это лето будет полным катаклизмов. По его прогнозам, сухие и жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми. Однако это положительно скажется на урожае.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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