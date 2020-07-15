В России появится новая выплата. Кто ее получит

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Деньги будут выделены малому и среднему бизнесу, в котором предполагается активное взаимодействие людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Представители малого и среднего бизнеса получат выплаты от государства с 15 июля. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

«Первая выплата, объем которой составляет 15 тыс. рублей, является субсидией, которую бизнесмен сможет потратить на работу по дезинфекции помещения и профилактику заражения коронавирусом на рабочих местах», — передает издание. Кроме этого, предприниматели получат 6,5 тыс. рублей на каждого человека в штате. Отмечается, что эти деньги будут выделены малому и среднему бизнесу, в котором предполагается активное взаимодействие людей.

Предоставление выплат продлится до 15 июля. Подать документы можно при посещении налоговых органов РФ или в онлайн-режиме. Для оформления заявки нужно быть представителем малого или среднего бизнеса, не иметь налоговых долгов свыше 3 тысяч рублей и не находится в процессе оформления банкротства или ликвидации бизнеса, сообщает «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что в августе продолжится выплата единовременных пособий на каждого ребенка до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Единовременная выплата также положена беременным женам военнослужащих. Она составит 28 500 рублей. Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели в августе могут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного МРОТ — 12 130 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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