С 1 августа российских пенсионеров ждут новые выплаты и надбавки

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Клипарт. Магнитогорск, деньги, купюра 2000 рублей
Выплаты ждут не только пенсионеров, но и семьи, а также беременных жен военнослужащих Фото: Илья Московец © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий в августе этого года ждет индексация выплат. Помимо этого, предусмотрено введение льгот и пособий для других категорий населения.

«Начисление новых льгот начнется с 1 августа», — сообщает «Федеральное агентство новостей». Так, работающих пенсионеров ждет перерасчет выплат, исходя из накопленных за прошлый год пенсионных баллов. Максимальная прибавка к пенсии может составить 279 рублей. Новые пенсионные льготы коснутся жителей страны старше 75 лет.

Помимо этого, в августе продолжится выплата единовременных пособий на каждого ребенка до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Единовременная выплата также положена беременным женам военнослужащих. Она составит 28 500 рублей. Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели в августе могут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного МРОТ — 12 130 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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