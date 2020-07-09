С 1 августа российских пенсионеров ждут новые выплаты и надбавки

Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий в августе этого года ждет индексация выплат. Помимо этого, предусмотрено введение льгот и пособий для других категорий населения.
«Начисление новых льгот начнется с 1 августа», — сообщает «
Помимо этого, в августе продолжится выплата единовременных пособий на каждого ребенка до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Единовременная выплата также положена беременным женам военнослужащих. Она составит 28 500 рублей. Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели в августе могут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного МРОТ — 12 130 рублей.
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