Задержанный топ-менеджер «Почты России» не признал вину

Заместитель генерального директора «Почты России» по информационным технологиям Сергей Емельченков не признает вину в превышении должностных полномочий. Об этом заявил следователь на заседании в Чертановском суде.
«Емельченков не признает вину в предъявленном обвинении», — цитирует РИА «Новости» следователя. Отмечается, что топ-менеджер просил для себя более мягкого наказания. В суде рассматривается ходатайство следствия об избрании домашнего ареста.
Как сообщает аналитический центр TAdviser, Емельченкова задержали 14 июля. В компаниях НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн», к которым он имеет отношение, прошли обыски. Причиной задержания и обысков, по информации центра, стал картельный сговор.
Емельченков работает в «Почте России» с 2013 года в качестве заместителя главы оператора по ИТ-решениям и цифровым сервисам. До прихода сюда Емельченков работал в ряде компаний, в том числе в «Ренова Финанс».
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