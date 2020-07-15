Задержанный топ-менеджер «Почты России» не признал вину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над пермским стрелком. Пермь, осужденный, заключенный, преступление, полиция, суд, заключение под стражу
В суде рассматривается ходатайство следствия об избрании домашнего ареста Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Заместитель генерального директора «Почты России» по информационным технологиям Сергей Емельченков не признает вину в превышении должностных полномочий. Об этом заявил следователь на заседании в Чертановском суде.

«Емельченков не признает вину в предъявленном обвинении», — цитирует РИА «Новости» следователя. Отмечается, что топ-менеджер просил для себя более мягкого наказания. В суде рассматривается ходатайство следствия об избрании домашнего ареста.

Как сообщает аналитический центр TAdviser, Емельченкова задержали 14 июля. В компаниях НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн», к которым он имеет отношение, прошли обыски. Причиной задержания и обысков, по информации центра, стал картельный сговор.

Емельченков работает в «Почте России» с 2013 года в качестве заместителя главы оператора по ИТ-решениям и цифровым сервисам. До прихода сюда Емельченков работал в ряде компаний, в том числе в «Ренова Финанс».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...