Задержан топ-менеджер «Почты России»

Замгендиректора «Почты России» Сергей Емельченков был задержан 14 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главное следственное управление СКР Москвы возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.

«Компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании обстоятельств случившегося», — пишет РБК. По какой именно статье возбуждено дело, не сообщается.

Как сообщает аналитический центр TAdviser, Емельченкова задержали 14 июля. В компаниях НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн», к которым он имеет отношение, прошли обыски. Причиной задержания и обысков, по информации центра, стал картельный сговор.

Топ-менеджер работает в «Почте России» с 2013 года в качестве заместителя главы оператора по ИТ-решениям и цифровым сервисам. До прихода сюда Емельченков работал в ряде компаний, в том числе в «Ренова Финанс».

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