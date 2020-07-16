Пушков раскритиковал Горбачева за «геополитическую капитуляцию»

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Ранее деятельность Михаила Горбачева на посту главы Советского Союза комментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она отмечала, что бывший экс-президент дал людям «большую свободу», передает RT .

Кроме того, президент СССР отдал распоряжение вывести советские войска, которые находились на территории ФРГ до 1994 года, напомнил Пушков. По мнению сенатора, немецкие власти ждали реакции Горбачева, поскольку от Москвы тогда многое зависело.

«Горбачев мог, как минимум, выставить условия, мог выступить против и потребовать нейтрального статуса для новой Германии. Но он уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами», — приводит слова Пушкова РИА «Новости».

Так он прокомментировал слова представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, который рассказал о том, как 30 лет назад во время встречи с руководством ФРГ в Архызе Горбачев дал согласие на вход объединенной Германии в Североатлантический альянс.

Президент СССР Михаил Горбачев допустил вход Германии в НАТО, хотя мог требовать нейтрального статуса для этой страны. С таким заявлением выступил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Глава СССР мог требовать нейтрального статуса для Германии, считает Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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