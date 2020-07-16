Челябинская область отдаляется от снятия карантина

В Челябинской области число заболевших не снижается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 15 июля зафиксировано 140 новых заражений коронавирусом за минувшие сутки. Это на четыре случая больше, чем было накануне, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Из-за того, что число заболевших COVID-19 не снижается, регион не может отменить карантин, введенный из-за пандемии.

«За сутки скончались четыре человека. Женщина, 71 год, умерла от COVID-19. У троих умерших коронавирус был сопутствующим заболеванием. С начала пандемии произошло 9786 случаев заражения, — уточнили в штабе. — Сейчас лечение проходят 3321 южноуральцев, За прошедшие сутки выписаны 135 человек. Всего 6223 пациента выздоровели и выписаны из больниц».

Челябинская область остается на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 26 июля. В области запрещены массовые мероприятия. В общественных местах и транспорте обязательно ношение медицинских масок.

Ряд ограничений с начала введения режима повышенной готовности снят. Разрешена работа фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд ресторанов, баз отдыха и детсадов. С начала недели открылись пришкольные и загородные детские оздоровительные лагеря, отменяется карантин для приезжающих из-за границы.