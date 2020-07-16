15 июля 2020
14 июля 2020

Челябинская область отдаляется от снятия карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, эпидемия, здоровье, медицина, противотуберкулезный диспансер, медицинская маска, врач, больница, коронавирус
В Челябинской области число заболевших не снижается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 15 июля зафиксировано 140 новых заражений коронавирусом за минувшие сутки. Это на четыре случая больше, чем было накануне, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Из-за того, что число заболевших COVID-19 не снижается, регион не может отменить карантин, введенный из-за пандемии.

«За сутки скончались четыре человека. Женщина, 71 год, умерла от COVID-19. У троих умерших коронавирус был сопутствующим заболеванием. С начала пандемии произошло 9786 случаев заражения, — уточнили в штабе. — Сейчас лечение проходят 3321 южноуральцев, За прошедшие сутки выписаны 135 человек. Всего 6223 пациента выздоровели и выписаны из больниц».

Челябинская область остается на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 26 июля. В области запрещены массовые мероприятия. В общественных местах и транспорте обязательно ношение медицинских масок.

Ряд ограничений с начала введения режима повышенной готовности снят. Разрешена работа фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд ресторанов, баз отдыха и детсадов. С начала недели открылись пришкольные и загородные детские оздоровительные лагеря, отменяется карантин для приезжающих из-за границы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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