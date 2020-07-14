13 июля 2020
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В Челябинской области отменят карантин для приезжих из-за границы

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , дисплей, тепловизор, монитор, аэропорт игорь курчатов, измерение температуры, температурный контроль пассажиров, контроль температуры
В аэропорту придется лишь предъявить справку об отрицательном тесте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области готовятся отменить обязательный двухнедельный карантин по коронавирусу для иностранцев и россиян, приехавших из-за границы. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Вопрос об отмене 14-дневной самоизоляции для приезжающих из-за пределов России прорабатывается. Накануне из Москвы поступили соответствующие нормативные документы», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства.

Согласно решению Роспотребнадзора, с 15 июля прибывающие из-за рубежа должны будут представить справку об отрицательном анализе на COVID-19. Те, у кого нет такого документа, должны будут пройти тест в течение трех дней после приезда. Если результат окажется положительным, зараженным придется изолироваться для лечения по месту пребывания.

Второе решение, принятое на федеральном уровне — об открытии кинотеатров с 15 июля — Челябинской области не коснется. «Для всех развлекательных учреждений области, включая кинотеатры, пока сохраняются действующие ограничения», — пояснили URA.RU в правительстве.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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