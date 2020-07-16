The Business Insider: США выдают России критиков Кадырова

Россия может получать от разведки США данные о беженцах из Чечни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия могла обмениваться с США разведданными, чтобы преследовать сбежавших в Европу жителей Чечни. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает The Business Insider.

По данным источников, обмен секретной информацией между РФ и США усилился за время президентства Дональда Трампа. «Российское государство якобы злоупотребляет этим, используя американские данные для розыска и убийства противников Рамзана Кадырова», — пишет lenta.ru.

При этом Россия, по данным инсайдеров, предоставляет мало информации для борьбы с международным терроризмом. Это происходит, несмотря на то, что в Сирии сражается намного больше граждан РФ, чем граждан любой другой не арабской страны.

Ранее сообщалось об убийстве 4 июля чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова, который просил убежища в Австрии. Он был критиком Рамзана Кадырова. Ему были выданы документы на имя Мартина Бека, он был под защитой властей. По мнению правоохранительных органов, убийство носит заказной характер.

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