В столице ЯНАО от коронавируса скончались двое пациентов

За сутки наибольшее число заболевших COVID вновь показал Новый Уренгой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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За минувшие сутки в ЯНАО от коронавируса скончались еще два человека. По информации окружного оперативного штаба, оба — пациенты Салехардской окружной клинической больницы.

«Вынуждены констатировать два летальных случая за прошедшие сутки, — сообщила глава оперштаба Татьяна Бучкова. — В салехардской больнице скончались 49-летний мужчина и 54-летняя женщина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией». Таким образом, число летальных случаев от COVID в ЯНАО достигло 59.

При этом, по словам Бучковой, количество выздоровевших от коронавируса в регионе продолжает увеличиваться. За последние сутки вылечилось еще 170 пациентов с коронавирусом. Тем не менее, это число все равно не превышает числа вновь заболевших — их за сутки в ЯНАО выявили 187.

Наибольшее в регионе число заболевших за сутки по прежнему в Новом Уренгое — 49 человек. Это больше чем в два раза, чем в Тарко-Сале или Губкинском. Всего в газовой столице с начала пандемии коронавирус подтвердился у почти трех тысяч человек, а выздоровели 638 из них.

На сегодняшний день в больницах ЯНАО остаются 996 пациентов. Из них 21 больной находится в тяжелом состоянии, 3 — в крайне тяжелом. 14 пациентам требуется поддержка ИВЛ.