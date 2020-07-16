На мужчину составили протокол за невыполнение правил при ЧС Фото: скриншот видеозаписи из instagram-аккаунта surgut86official

Полиция Сургута задержала уличного музыканта за то, что тот сначала отказывался уйти с улицы, так как был без защитной маски, а затем оказал сопротивление силовикам. В полиции ХМАО URA.RU объяснили, что жалоба на музыканта поступила от жителей.

«В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Также проводится разбирательство и по факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции», — добавили в пресс-службе полиции ХМАО.

Опубликованное в соцсетях видео начинается с того, что мужчину уже лежит на асфальте, закованный в наручники, а автор видео уговаривает полицейских отпустить музыканта, так как он «зарабатывает тут деньги». Женщина за кадром обвиняет полицейских в жестокости и спрашивает, есть ли у них сердце. В ответ силовики говорят, что мужчина вел себя агрессивно. Официальный источник в полиции добавил, что мера эта была вынужденной, так как мужчина отказывался выполнять требования силовиков.

Пользователи соцсетей, в основном, встали на защиту музыканта, которого, как оказалось, многие неоднократно видели, добавив, что у мужчины расстройство аутистического спектра. Но вскоре сам музыкант соцсетях признал, что «получил по заслугам» и признал свою неправоту. «Мне сотрудники полиции сказали покинуть на время территорию, но я начал в итоге агриться (вести себя агрессивно — ред.). Обещаю всем быть еще посдержаннее», — добавил мужчина.

Ранее URA.RU в Сургуте сотрудники ОМОНа, участвуя в спецоперации «Весенний нерест», догнали и обезвредили мужчину с удочкой. Видео силового захвата рыбака опубликовали в соцсетях.