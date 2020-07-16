Памфилова заявила о возможном переносе единого дня голосования

Элла Памфилова назвала сентябрь самым неудачным месяцем для проведения выборов
Единый день голосования в России может быть перенесен. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
«Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования», — пишет ТАСС. По мнению главы ЦИК, сентябрь — самый неудачный месяц для проведения выборов по всей стране и в будущем единый день голосования нужно перенести.
Единый день голосования в России запланирован на 13 сентября. В этот день в регионах России пройдут выборы разных уровней.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.