Памфилова заявила о возможном переносе единого дня голосования

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ВЦИК. Москва, памфилова элла
Элла Памфилова назвала сентябрь самым неудачным месяцем для проведения выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Единый день голосования в России может быть перенесен. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования», — пишет ТАСС. По мнению главы ЦИК, сентябрь — самый неудачный месяц для проведения выборов по всей стране и в будущем единый день голосования нужно перенести.

Единый день голосования в России запланирован на 13 сентября. В этот день в регионах России пройдут выборы разных уровней.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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