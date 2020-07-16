Росприроднадзор анонсировал масштабную проверку в ЯНАО

Глава ведомства Светлана Радионова заявила о массированных ковровых проверках Фото: Светлана Радионова, Instagram

Предприятия ЯНАО, оказавшиеся в списке Росприроднадзора после аварии в Красноярском крае, начнутся в этом году и завершатся следующем. Об этом заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Скорее всего, мы начнем работать в Норильске и параллельно, дней через десять, уже пойдем в другие точки: Мурманск, Красноярск, Ямал и далее, — заявила глава ведомства в интервью „Известиям“. — Такие массированные ковровые проверки, которые мы будем делать, не проводились много-много лет». По словам Радионовой, она точно знает, что на самих предприятиях проверяющих ждут и к инспекциям готовятся.

Большие комплексные бригады инспекторов будут сформированы из представителей разных регионов. Всего проверки пройдут на 426 предприятиях.

Ранее сообщалось, что в Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, однако о ЧП стало известно лишь спустя несколько дней. Из-за аварии было принято решение провести проверку предприятий, работающих с нефтепродуктами.

При этом о личном визите на Ямал Радионова не сообщила. Ранее она заявляла о готовящейся проверке своих подчиненных, но из-за распространения коронавируса поменяла планы.