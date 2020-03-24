Глава Росприроднадзора перенесла ревизию двух проблемных уральских регионов из-за коронавируса

Поездка Светланы Радионовой в ХМАО и ЯНАО откладывается Фото: Светлана Радионова, Instagram

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отложила на неопределенный срок проверки экологической обстановки на Ямале и Югре. Об этом чиновница заявила в своем Instagram-аккаунте. Поездки отменены из-за ситуации с коронавирусом, отметили URA.RU в пресс-службе федерального ведомства.

«Мне много пишут жители регионов и выражают сожаление об отмене рабочих визитов. Могу ответственно заявить, что поездки только откладываются. Сейчас я пересматриваю график рабочих визитов», — написала Радионова в посте. Однако она не указала, по какой причине откладываются ее поездки.

Она также рассказала своим подписчикам, на какие регионы прежде всего обратит внимание. «[Это] Югра и Ямал. Проблем там много — все сразу не унести. Помимо несанкционированных свалок и переполненных полигонов, настоящей бедой стали нефтешламы (технологические разливы из нефти, глины, песка, камней — ред.)», — подчеркнула Радионова. По словам чиновницы, она прилетит в регионы, как только у нее появится возможность, потому что дистанционно, по ее мнению, невозможно решить все вопросы.

В пресс-службе федерального ведомства URA.RU сообщили, что Радионова отменила поездки из-за ситуации с коронавирусом. «Пока не будет ясности с ним — пока откладываются [поездки]. И [откладываются], в связи с тем, что вышли рекомендации правительства и Минтруда [РФ]», — отметили в Росприроднадзоре.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Росприроднадзора планировала в марте посетить с проверкой регионы «тюменской матрешки» — ХМАО и ЯНАО, чтобы убедиться в нарушениях экологического законодательства. Регионы постоянно подвергаются критике со стороны чиновницы. Она отмечала, что ее удивляет отсутствие страха среди подчиненных в регионах.