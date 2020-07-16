СНИЛС на детей начали оформлять автоматически

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Законодательное собрание. Челябинск, верту, документы, vertu
СНИЛС будет автоматически оформлен, когда данные о рождении ребенка поступят в ЗАГС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд России начал автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся после 15 июля. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг, сообщили в пресс-службе ПФР.

«Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется, Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы», — приводит RNS сообщение пресс-службы ПФР. Отмечается, что документ будет автоматически оформлен, когда данные о рождении ребенка поступят в ЗАГС.

В пресс-службе рассказали, что новая услуга доступна только тем, кто зарегистрирован на сайте Госуслуг. Пользующиеся сервисом граждане смогут получать уведомление об оформлении СНИЛС по смс или на электронную почту.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, в котором будут содержаться данные жителей страны. Регистр будет содержать личные данные жителей России: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, гражданство, семейное положение, а также номера ИНН и СНИЛС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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