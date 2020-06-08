Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах

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Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста в центре занятости населения. Курган, заполнение анкеты
Регистр будет содержат личные данные россиян, а также их номера СНИЛС и ИНН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, в котором будут содержаться данные жителей страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации», — говорится в документе.

Регистр будет содержать личные данные жителей России: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, гражданство, семейное положение, а также номера ИНН и СНИЛС.

Ранее о создании специального реестра заявили в Федеральной налоговой службе. По словам замглавы ведомства Виталия Колесникова, база поможет налоговикам рассчитать доходы каждой семьи, что упростит оказание помощи со стороны властей, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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