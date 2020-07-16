Следователи назвали мотивы губернатора и жертв Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Лица, которые могли дать показания против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его соратников, были запуганы и не могли сообщить о его причастности к организации убийств в 2004—2005 годах. Поэтому следствию удалось собрать обвинительную базу только в 2019-м, объяснили в Следственном комитете России.

«Преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004—2005 годах. Работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников», — объяснили в пресс-службе СК России. По словам следователей, пополнить доказательственную базу и объединить уголовные дела в одно производство удалось только в 2019 году.

В ведомстве уверены, что Фургал в личных коммерческих интересах организовал убийство предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушение на Александра Смольского. Мотивом убийство Зоря для Фургала следствие связывает приобретение железобетонного завода бизнесменом. Булатов подозревал будущего губернатора в причастности к убийству Зоря. Поэтому, по версии СК, Фургал устранил второго компаньона и завладел его долей в общем бизнесе — компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.

Смольский мешал расширению бизнеса Фургала. Чтобы вытеснить конкурента, подозреваемый организовал его убийство: соучастники бросили в гараж, где находилась жертва, две гранаты, но Смольский выжил. «Также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала», — добавляют в СК.

Исполнителями убийств в ведомстве называют местную преступную группировку «Тимофеевские», с которой в 2000-х был связан Александр Карепов — один из приближенных Фургала и его помощник во время работы депутатом Госдумы. Следствие полагает, что губернатор Хабаровского края прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний. В ведомстве резюмируют, что у СК нет никаких сомнений в причастности Фургала к организации убийств.

Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября. Защита обжаловала арест чиновника, пишет «Национальная служба новостей».

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