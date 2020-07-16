В Москве задерживают участников пикетов на Лубянке

У здания ФСБ на Лубянке задерживают участников одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Задержаны более десяти человек.
Гособвинение 14 июля запросило наказание от 4 лет условно до 7,5 лет колонии для фигурантов дела «Нового величия». Эта организация признана в России экстремистской.
«Площадь оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Подход к зданию спецслужбы перекрыт лентой», — передает «Интерфакс». Сообщается, что задержаны более десяти человек. Участников пикетов задерживают после приближения к ленте, ограждающей здание ФСБ.
Ранее сообщалось, что уголовное дело на участников сообщества «Новое величие» возбудили по статье «организация экстремистского сообщества и участие в нем». В марте 2018 года фигурантов поместили под стражу и домашний арест.
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