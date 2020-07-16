Крупный пожар в здании с пиломатериалами разгорелся в Кургане. Спасатели тушат огонь почти пять часов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.
Сообщение о возгорании на улице Машиностроителей поступило в четверг, 16 июля, в 18:30. Прибывшие пожарные выяснили, что в производственном здании горят пиломатериалы и утеплитель металлического строения. «В результате нагрева баллонов с воздухом и емкостей с лакокрасочными изделиями произошло молниеносное распространение огня на кровлю административно-бытового комплекса и соседнего здания пиломатериалов», — сообщили в МЧС.
Огонь распространился на площадь в 1000 квадратных метров. К тушению пожара по повышенному рангу привлечены 45 человек и 16 пожарных расчетов. Эвакуации людей не потребовалось. Информации о погибших и пострадавших нет.
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