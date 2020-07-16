Площадь пожара составила 1000 квадратных метров ГУ МЧС по Курганской области

Крупный пожар в здании с пиломатериалами разгорелся в Кургане. Спасатели тушат огонь почти пять часов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Сообщение о возгорании на улице Машиностроителей поступило в четверг, 16 июля, в 18:30. Прибывшие пожарные выяснили, что в производственном здании горят пиломатериалы и утеплитель металлического строения. «В результате нагрева баллонов с воздухом и емкостей с лакокрасочными изделиями произошло молниеносное распространение огня на кровлю административно-бытового комплекса и соседнего здания пиломатериалов», — сообщили в МЧС.

Огонь распространился на площадь в 1000 квадратных метров. К тушению пожара по повышенному рангу привлечены 45 человек и 16 пожарных расчетов. Эвакуации людей не потребовалось. Информации о погибших и пострадавших нет.

ГУ МЧС по Курганской области

ГУ МЧС по Курганской области

Огонь тушат 16 пожарных расчетов ГУ МЧС по Курганской области

ГУ МЧС по Курганской области

ГУ МЧС по Курганской области