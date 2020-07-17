Евгений Дитрих обсудит вопросы развития авиа и ж/д сообщения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр транспорта Евгений Дитрих в пятницу, 17 июля, совершит рабочий визит в Пермь. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края уточняют, что Дитрих «намерен обсудить вопросы, связанные с развитием авиа, ж/д сообщения и транспортной инфраструктуры».

Источник URA.RU в правительстве отметил, что основная тема, которая будет затронута в ходе визита в Пермь министра транспорта — передача подвижного состава городского общественного транспорта (трамваи и автобусы), приобретенного в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предполагается также, что Дитрих может обсудить вопрос закрытия ж/д сообщения вдоль набережной Камы в Перми.

По информации администрации Перми, в городе идет поэтапное обновление общественного транспорта. «Сейчас на линии работают 447 автобусов возраста не старше 5 лет — это порядка 60% автобусного парка. Также в городе курсирует 7 новых трамваев марки „Львенок“», — сообщает пресс-служба мэрии.