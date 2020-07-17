В Нарьян-Маре осужден охранник, пустивший убийцу в детский сад

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Убийство мальчика произошло 31 октября 2019 года. Подозреваемым в преступлении стал 36-летний местный житель Денис Поздеев. Злоумышленник объяснил свой поступок тем, что к этому его подтолкнули голоса в голове, напоминает RT . Он утверждал, что убийство ребенка было необходимо для свершения некоего заклинания. Известно, что один из воспитателей попыталась преградить ему путь в детскую спальню, но обвиняемый ее оттолкнул. Тогда второй воспитатель побежала звать на помощь, другой сотрудник детского сада нажала «тревожную кнопку» — но к этому моменту мужчина уже причинил смертельное ножевое ранение шеи мальчику. В отношении работников детского сада СК завел дело по статье «Халатность».

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами „б“, „в“ части 2 статьи 238 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Кроме этого, в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 000 рублей каждому.

В Нарьян-Маре суд вынес обвинительный приговор в отношении охранника, впустившего убийцу в детский сад. Информация появилась на сайте суда.

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