В Тюмени сломался тренд на снижение заболеваемости коронавирусом

В Тюмени действует режим самоизоляции до 21 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки было выявлено 84 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19. Таким образом, нарушился возникший в последние три дня тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. Между тем уже две недели ситуация с коронавирусом остается стабильной — в регионе цифра заболеваемости держится в интервале 70-90 случаев, более 80 случаев — на последней неделе.

«Тюменская область — 84 случая заболевания», — приводится в сообщении федерального оперштаба. Таким образом, в регионе с начала пандемии выявлено 4451 случаев заражения вирусом.

С начала пандемии от коронавируса в регионе скончались 22 тюменца. По данным на 17 июля на данный момент в регионе 10 пациентов находятся на ИВЛ, 1321 под медицинским наблюдением и еще 60 — в обсерваторах. Как ранее сообщало URA.RU, до 21 июля в области в связи с пандемией действует режим повышенной готовности.