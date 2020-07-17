16 июля 2020
15 июля 2020

В Тюмени сломался тренд на снижение заболеваемости коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени действует режим самоизоляции до 21 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки было выявлено 84 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19. Таким образом, нарушился возникший в последние три дня тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. Между тем уже две недели ситуация с коронавирусом остается стабильной — в регионе цифра заболеваемости держится в интервале 70-90 случаев, более 80 случаев — на последней неделе.

«Тюменская область — 84 случая заболевания», — приводится в сообщении федерального оперштаба. Таким образом, в регионе с начала пандемии выявлено 4451 случаев заражения вирусом.

С начала пандемии от коронавируса в регионе скончались 22 тюменца. По данным на 17 июля на данный момент в регионе 10 пациентов находятся на ИВЛ, 1321 под медицинским наблюдением и еще 60 — в обсерваторах. Как ранее сообщало URA.RU, до 21 июля в области в связи с пандемией действует режим повышенной готовности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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