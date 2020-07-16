15 июля 2020
14 июля 2020

В Тюмени наметился тренд по распространению коронавируса. Новые данные

© Служба новостей «URA.RU»
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За последние сутки коронавирус подтвердился у 81 жителя Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки коронавирус подтвердился у 81 жителя Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19. В регионе наметился тренд по снижению числа больных — 15 июля было зафиксировано 82 новых случая заражения, 14 июля — 84 случая.

«Тюменская область — 81 заболевший COVID-19 за прошедшие сутки», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробности о том, при каких обстоятельствах заразились тюменцы, пока не приводятся. Нет обновленной информации и об очагах COVID-19.

По последним данным, с начала пандемии опасная болезнь была зафиксирована у 4367 жителей региона. 22 тюменца скончались от осложнений, вызванных вирусом. В области до 21 июля действует режим повышенной готовности в связи с пандемией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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