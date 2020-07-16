За последние сутки коронавирус подтвердился у 81 жителя Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19. В регионе наметился тренд по снижению числа больных — 15 июля было зафиксировано 82 новых случая заражения, 14 июля — 84 случая.
«Тюменская область — 81 заболевший COVID-19 за прошедшие сутки», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробности о том, при каких обстоятельствах заразились тюменцы, пока не приводятся. Нет обновленной информации и об очагах COVID-19.
По последним данным, с начала пандемии опасная болезнь была зафиксирована у 4367 жителей региона. 22 тюменца скончались от осложнений, вызванных вирусом. В области до 21 июля действует режим повышенной готовности в связи с пандемией.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «