Соцработники 17 июля навестили 92-летнего ветерана ВОВ и первооткрывателя нефти на Ямале Иннокентия Кузина, живущего в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте социального развития. Накануне в TikTok появилось видео, на котором пенсионер копается в мусорных баках.
«Социальные работники вышли к Иннокентию Ивановичу, оценили обстановку. Ветеран не находится в состоянии опасности, в холодильнике и морозилке есть продукты. Все меры социальной поддержки, гарантированные действующим законодательством, предоставляются», — рассказали в департаменте.
По словам родственников Кузина, которые приводит департамент, пенсионер живет один по собственному желанию, пенсией распоряжается по собственному усмотрению. Родные ежедневно навещают его и ухаживают. «От размещения в доме-интернате и социального обслуживания на дому Иннокентий Иванович категорически отказывается», — добавили в ведомстве. Сегодня же к Кузину должны выехать врачи, который оценят, нуждается ли первооткрыватель в специализированной медицинской помощи.
Иннокентий Кузин открыл Новопортовское месторождение в ЯНАО в 1964 году. В 2018 году директор департамента госполитики Министерства природных ресурсов Алексей Орел наградил Иннокентия Кузина почетным знаком «Первооткрыватель месторождения». Также ветерана чествовали в Тюменской думе. А во время празднования 50-летния открытия первого месторождения газа в ЯНАО Кузин встречался с экс-губернатором региона Дмитрием Кобылкиным.
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