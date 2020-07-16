Два года назад Иннокентия Кузина наградили почетным знаком и чествовали в местной думе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Житель Тюмени Евгений разместил на своем канале в TikTok видео, на котором пожилой мужчина в орденах копается в мусорных баках. 92-летний пенсионер оказался ветераном Великой Отечественной войны и первооткрывателем месторождения нефти в ЯНАО.

На кадрах видно, как пожилой мужчина в костюме с орденами стоит рядом с мусорными баками. По словам очевидцев, ветеран рылся в мусорных баках. Сам пенсионер представился Иннокентием Кузиным. Это известный буровой мастер, открывший Новопортовское месторождение на Ямале в 1964 году. Оттуда Россия до сих пор поставляет большие партии нефти в страны Европы.

В 2018 году директор департамента госполитики Министерства природных ресурсов Алексей Орел наградил Иннокентия Кузина почетным знаком «Первооткрыватель месторождения». Также ветерана чествовали в Тюменской думе. А во время празднования 50-летния открытия первого месторождения газа в ЯНАО Кузин встречался с экс-губернатором региона Дмитрием Кобылкиным.

Почему ветеран копался в мусорных баках, неизвестно. Автор видеоролика пообещал рассказать о случившемся губернатору Александру Моору. URA.RU не удалось узнать, дошло ли сообщение тюменца до чиновника: в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области от каких-либо комментариев отказались.