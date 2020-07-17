16 июля 2020
15 июля 2020

Работники НОВАТЭКа в ЯНАО после простоя работают за копейки

© Служба новостей «URA.RU»
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Авансы, выплаченные работникам в апреле, теперь удерживают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Вахтовики дочерних компаний ПАО Новатэк вынуждены работать на севере за маленькие зарплаты, так как получили авансы в связи с вынужденным простоем в апреле—мае. Как сообщили URA.RU работники предприятия на условиях анонимности, в расчетных документах появилась графа «долг за работником».

«Тем работникам которые вынуждены были апрель и май находится дома в связи с объявленными нерабочими днями, были произведены выплаты авансов, — сообщил источник. — В настоящий момент многие сотрудники работают вахтовым методом за копейки, которые остаются после вычета средств предприятием». Работники предприятий считают такую ситуацию несправедливой, однако обращаться с жалобами опасаются из-за страха лишиться и той работы, что есть.

По словам собеседников, данная ситуация есть отмечается в компаниях «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК», «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС», а также в дочках подразделениях компании. Официально эту информацию подтвердить не удалось: в ПАО «НОВАТЭК» был направлен письменный запрос, ответа на него на момент публикации не поступило.

Ранее сообщалось, что проблемы с перевахтовками возникли в ЯНАО из начавшейся пандемии по коронавирусу. Из-за этого в апреле часть предприятий была вынуждена выплатить оставшимся дома работникам авансы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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