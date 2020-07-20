Сын челябинского экс-губернатора проиграл церкви миллионы рублей

АНО «Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра митрополита Крутицкого» выиграл суд о взыскании 6 млн рублей с ООО «ЧелябСтройКомплект» Александра Дубровского, сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Собственник фирмы заявил корреспонденту URA.RU, что обжалует это решение.
«Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции», — говорится в решении Арбитражного суда области.
Александр Дубровский заявил, что не согласен с вердиктом первой инстанции. «Мы однозначно оспорим это решение», — заверил бизнесмен.
Церковь в лице магнитогорской организации обвинила фирму Дубровского в неисполнение сроков строительства здания, субсидию на которое выделило Федеральное агентство по делам национальностей. «ЧелябСтройКомплект» подавал встречный иск, намереваясь взыскать 2,8 млн рублей, но суд отказал в этом.
Учредителем «ЧелябСтройКомплекта» до 29 июня 2018 года был Борис Дубровский. После указанной даты он переоформил фирму на сына.
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