19 июля 2020
18 июля 2020
17 июля 2020

Сын челябинского экс-губернатора проиграл церкви миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Дубровский. Магнитогорск, дубровский александр, дубровская ирина
Александр Дубровский (в центре) обжалует решение суда о выплате церкви шести миллионов рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

АНО «Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра митрополита Крутицкого» выиграл суд о взыскании 6 млн рублей с ООО «ЧелябСтройКомплект» Александра Дубровского, сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Собственник фирмы заявил корреспонденту URA.RU, что обжалует это решение.

«Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции», — говорится в решении Арбитражного суда области.

Александр Дубровский заявил, что не согласен с вердиктом первой инстанции. «Мы однозначно оспорим это решение», — заверил бизнесмен.

Церковь в лице магнитогорской организации обвинила фирму Дубровского в неисполнение сроков строительства здания, субсидию на которое выделило Федеральное агентство по делам национальностей. «ЧелябСтройКомплект» подавал встречный иск, намереваясь взыскать 2,8 млн рублей, но суд отказал в этом.

Учредителем «ЧелябСтройКомплекта» до 29 июня 2018 года был Борис Дубровский. После указанной даты он переоформил фирму на сына.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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