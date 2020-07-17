В регионе насчитывается 600 резервуарных парков емкостью 3,5 млн тонн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотни объектов, связанных с добычей нефти и хранением нефтепродуктов будут проверены в ЯНАО в 2020 и 2021 годах, сообщает пресс-служба окружного департамента гражданской защиты населения. Проверки, которые будут проводиться не только в населенных пунктах, но и на месторождениях, помогут избежать повторения норильской катастрофы.

По данным депзащиты, сейчас в регионе насчитывается около 600 резервуарных парков, общей емкостью 3,5 млн тонн. «Ямал насыщен объектами хранения и транспортировки нефтепродуктов», — говорится в сообщении ведомства по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЯНАО под председательством замглавы региона Аркадия Бессонова.

В ходе заседания было отмечено, что проверки объектов по линии Ростехнадзора уже начались. Проверки по линии Росприроднадзора пока только запланированы, накануне их анонсировала глава ведомства Светлана Радионова.

Большие бригады инспекторов будут укомплектованы специалистами из разных регионов. В списке объектов, подлежащих проверкам — склады ГСМ, пункты подготовки нефти, нефтепроводы, резервуарные парки.

Массовые проверки начались после ЧП в Норильске (Красноярский край), где 29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Площадь загрязнения почвы и водоемов составила 180 тысяч квадратных метров, однако о ЧП стало известно лишь спустя несколько дней.