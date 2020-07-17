Bloomberg: Китай готовится обрушить нефтяной рынок

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Китай начал продавать клиентам ОПЕК+ дешевую нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Действия Китая на нефтяном рынке в конечном итоге приведут к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, весной Китай воспользовался резким обвалом фьючерсов и закупил большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ выразили намерения вернуться к докарантинным объемам добычи, Китай начал продавать клиентам альянса черное золото из своих хранилищ.

«Около 1 млн баррелей отправились к покупателям, которые, как правило, приобретают энергоносители на Ближнем Востоке или в Африке», — цитирует «Газета.ru» американское агентство.

Ранее страны ОПЕК и Россия договорились продлить достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи нефти, чтобы сбалансировать цены на рынке, сообщает «Ридус». По информации агентства, объемы добычи сохранятся как минимум до конца июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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