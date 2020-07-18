В России предложили субсидировать семейные поездки в купе

Законопроект разработан в рамках общенационального плана восстановления российской экономики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минтранс РФ предложил компенсировать семьям поездки в купе поездов дальнего следования. Соответствующий законопроект разработан в рамках общенационального плана восстановления российской экономики.

Субсидирование перевозок по маршрутам из перечня, предоставленного Федеральным агентством по туризму, и в обратном направлении предполагается в объеме до 835 миллионов рублей. Объем перевезенных пассажиров может составить порядка 350 тысяч человек, пояснили в Минтрансе.

«Установление льготного тарифа будет иметь стимулирующий характер при приобретении билетов на проезд в туристических целях», — пишет РИА «Новости».

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял, что в министерстве надеются на возобновление международного авиасообщения в июле. При этом правила путешествий могут измениться навсегда, предупреждал россиян президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. В частности, в аэропортах может появится медицинский контроль, а в самолетах могут перестать продавать все места для обеспечения социальной дистанции.

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