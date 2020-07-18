В России священников обучат психотерапии и психологии

Великанов назвал это новаторством для русской православной церкви Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российских священников будут обучать психотерапии и психологическому консультированию. Об этом журналистам рассказал первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов. Он назвал это новаторством для русской православной церкви.

В ближайшее время, по его словам, семинария готовится открыть набор в магистратуру этим программам. «Два новых направления, решение об открытии которых было принято на Священном Синоде, будут называться „История древней Церкви“ и „Пастырское душепопечение и миссия в современном мире“», — рассказал Великанов РИА «Новости». По его словам, связанные с психологией дисциплины будут преподаваться на второй программе. Великанов назвал это новаторством для РПЦ.

На второе направление, как отметил протоиерей, будут брать девушек, у которых есть базовое богословское или гуманитарное образование. Так, по словам Великанова, девушки получат возможность в дальнейшем изучать древние языки и больше погружаться в историю древней Церкви.

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