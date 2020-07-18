Челябинцы подозревают единоросса в подкупе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Жители Челябинска пожаловались в URA.RU на агитацию кандидата в заксобрание области от «Единой России» Вячеслава Ершова с помощью бесплатных билетов в зоопарк. На проходках изображен он сам, а у входа в зверинец раздают его атрибутику, заявляют очевидцы.

«Молодые люди раздают бесплатные билеты на подходе к зоопарку. На них изображены Ершов и логотип „Единой России“. Тут же раздают его календарики и флажки. Разве это не является незаконной агитацией?» — поинтересовался житель Челябинска.

В штабе Вячеслава Ершова заявили, что билеты с его изображением у зоопарка раздавали незнакомые им провокаторы Фото: читатель URA.RU

Один из сотрудников зоопарка подтвердил, что с администрацией Челябинска и управлением культуры было согласовано выделение 2 000 бесплатных билетов для неблагополучных семей Курчатовского района. «Уже к обеду пришло больше 2 000 человек. На билетах вообще написан тираж в 15 000 экземпляров. Из-за огромного количества посетителей, социальная дистанция не соблюдается. Мы договаривались, что в зоопарке не будет вестись агитация, но люди снимают манишки, проходят внутрь и агитируют. Делаешь им замечание — они снимают манишки, отходят на 10 метров и опять надевают их», — говорит сотрудник.

Посетители не соблюдали социальную дистанцию Фото: читатель URA.RU

В штабе Ершова корреспонденту URA.RU заявили, что внутрь заходили два волонтера в манишках, но агитацию там не вели. «Волонтеры заходили, как обычные посетители. Но внутри зоопарка агитацию они не вели. Наши волонтеры проводят субботник в окрестной территории. Да, были бесплатные билеты, но они предназначались только для малообеспеченных граждан. У зоопарка мы их не раздавали. Мы их давно уже раздали, в течение недели», — сказал собеседник.

Рядом с зоопарком были волонтеры из штаба Вячеслава Ершова Фото: читатель URA.RU

Лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг, чей кандидат Гузелия Волошина баллотируется против Ершова в том же Курчатовском округе №13, заявил URA.RU, что его партия проведет проверку. «Если агитация раздавалась вместе с бесплатными билетами — это повод для снятия кандидата. Если отдельно — то нарушения нет», — заверил он.

В Курчатовском округе №13 выдвинулись также Андрей Леготин («Партия пенсионеров»), Владимир Егоров (самовыдвиженец), Александр Харитонов (ЛДПР) и Александр Андреев (КПРФ). Выборы пройдут 13 сентября. По их итогам 30 депутатов ЗСО изберутся в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.