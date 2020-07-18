17 июля 2020
16 июля 2020

В ЯНАО выявили несколько новых очагов коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Четыре новых очага инфекции появились в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Четыре новых очага коронавируса обнаружены в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего, по данным на 18 июля, выявлено 182 новых случая заражения, сообщает местный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Четыре новых очага инфекции зарегистрировано среди вахтовых и производственных работников в поселке Харп, на двух месторождениях в Пуровском районе и Салехарде», — уточнили в оперативном штабе. За последние сутки в регионе от коронавируса умерла одна 44-летняя женщина. То есть, число смертей в ЯНАО достигло 60.

Вылечились за сутки 119 человек, говорят в оперштабе. В больницах находятся 999 зараженных. Из них только 21 человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 12 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

Вчера в России обновились лидеры по заболеваемости коронавирусом в России. ЯНАО попал в десятку регионов с наибольшим приростом больных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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