17 июля 2020

России предрекли победу в гонке вакцин от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум-2016. Второй день. Москва., дмитриев кирилл
Кирилл Дмитриев считает, что Россия обладает всеми возможностями, чтобы первой разработать вакцину Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса может быть разработана в России раньше чем в других странах. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы будем первыми благодаря нашим ученым и тем исследованиям, которые мы провели к настоящему времени», — цитирует Дмитриева ТАСС. По его словам, Россия обладает всем необходимым для разработки вакцины.

Ранее гендиректор РФПИ заявил, что через полгода Великобритания, Россия, Китай и США подготовят вакцины от коронавируса, а другие страны будут решать кому довериться. Также он прокомментировал обвинения со стороны Британии в адрес России в попытке выкрасть данные о разработках препарата. По его словам, англо-шведская биофармацевтическая компания и так передала России все «секреты» и «ноу-хау», поэтому в их краже нет никакого смысла, пишет «Царьград». Дмитриев назвал обвинения попыткой запятнать российскую вакцину.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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