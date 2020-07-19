Депутат Госдумы Александр Шерин в ответ на угрозы напомнил о российской ракете «Тополь-М» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В случае полномасштабного военного конфликта в Черном море группировка российский войск в Крыму якобы может быть уничтожена за 36 часов, уверен украинский военный эксперт Михаил Гончар. Депутат Госдумы Александр Шерин назвал на такое заявление «полным бредом», напомнив о характеристиках ракеты «Тополь-М».

«В случае возникновения какого-либо серьезного конфликта в регионе Черного моря или восточного Средиземноморья, Керченский мост легко нейтрализуется, и группировка ВС РФ, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят», — приводит « Федеральное агентство новостей» слова Гончара.

Депутат Шерин, комментируя слова украинского эксперта, заявил, что вооруженные силы Украины для «усыпления бдительности» других государств пытаются выставиться себя «полными профанами и дилетантами» в военном деле. «Подобный бред», считает парламентарий, рассчитан на четырнадцатилетних подростков.

«Ракета „Тополь-М“ преодолевает расстояние от Красноярска до Киева за 1,5-2 минуты. На всякий случай расскажу о ее тактико-технических характеристиках: на сегодняшний день это мощнейшая в мире межконтинентальная баллистическая ракета», — сказал депутат, отметив, что ракета способна нести как ядерное, так и неядерное снаряжение. Также он напомнил, что российская армия вооружена «не стрелами и луками», а мощнейшими ракетными системами, стратегическими бомбардировщиками и воздушно-десантными войсками, которые «легко забрасываться в тыл противника».

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