Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимир Зеленского подтверждения ранее принесенных им извинений. Соответствующее заявление он опубликовал в своем telegram-канале.

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя?», — написал Кадыров.

Глава республики подчеркнул, что украинскому лидеру нужно твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. «Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили», — добавил он.

Так Рамзан Кадыров отреагировал на отрывок из интервью полуторалетней давности Зеленского журналисту Дмитрию Гордону. Суть конфликта была в том, что в юмористической передаче «ЧистоNews» вышел ролик про снос памятника Ленину. В качестве реакции на акт вандализма были показаны кадры с Рамзаном Кадыровым, плачущим после поминальной молитвы по его отцу. Позже Зеленский извинился за это «перед всем мусульманским миром». Через некоторое время в СМИ появилась информация, что президент пытался лично извиниться перед Кадыровым.

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