18 июля 2020
17 июля 2020
16 июля 2020

В ЯНАО растет риск заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, медицинская маска, защитная маска, маска в упаковке
За сутки в регионе выздоровели 57 человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На Ямале за сутки выявлено 176 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«176 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Среди заразившихся 26 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. 150 заболевших COVID-19 в населенных пунктах Ямала: 44 — в Губкинском, 24 — в Муравленко, 22 — в Новом Уренгое, 19 — в Тарко-Сале, 10 — в Ноябрьске.

За время пандемии в регионе насчитывается 9 323 заражения. 4154 пациента выздоровели (+57).

Ранее в ЯНАО выявлено четыре новых очага коронавируса. Ямал попал в десятку регионов с наибольшим приростом больных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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