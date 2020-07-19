В ЯНАО растет риск заражения коронавирусом

На Ямале за сутки выявлено 176 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
«176 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Среди заразившихся 26 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. 150 заболевших COVID-19 в населенных пунктах Ямала: 44 — в Губкинском, 24 — в Муравленко, 22 — в Новом Уренгое, 19 — в Тарко-Сале, 10 — в Ноябрьске.
За время пандемии в регионе насчитывается 9 323 заражения. 4154 пациента выздоровели (+57).
Ранее в ЯНАО выявлено четыре новых очага коронавируса. Ямал попал в десятку регионов с наибольшим приростом больных.
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